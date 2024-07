Myanmar: Sanzioni per speculazione sui prezzi del riso

30 Giugno 2024_ Le autorità del Myanmar hanno annunciato sanzioni contro sette imprenditori del settore del riso e quattro dirigenti di grandi catene di supermercati per aver aumentato eccessivamente i prezzi del riso. L'indagine ha rivelato che alcuni commercianti vendevano il riso con margini di profitto fino al 70% superiori ai prezzi stabiliti dall'Associazione del Riso del Myanmar. Le sanzioni includono multe e imposte aggiuntive per coloro che hanno superato il 30% di profitto, mentre i casi più gravi saranno perseguiti secondo la legge sui beni e servizi essenziali del 2012. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Le autorità continueranno a monitorare il mercato per prevenire ulteriori speculazioni che danneggiano i consumatori e destabilizzano l'economia nazionale.