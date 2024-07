Myanmar: Scontri a Mandalay e Matara, civili in fuga

19 Luglio 2024_ Scontri armati sono scoppiati nei pressi di Mandalay e Matara, costringendo molti residenti locali a fuggire. A Mandalay, un'esplosione ha colpito l'ufficio di Mytel, attribuita inizialmente a un drone suicida ma poi confermata come una mina artigianale. Le tensioni tra le forze di sicurezza e i gruppi armati, tra cui il PDF (People's Defense Force), hanno intensificato le operazioni militari nella regione. La sicurezza è stata rafforzata con nuovi posti di blocco e controlli più severi. Lo riporta news-eleven.com. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i residenti di Mandalay, con alcuni che pianificano di trasferirsi in aree più sicure come Naypyidaw e Yangon.