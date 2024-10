Myanmar: Scontri tra forze armate e gruppi etnici causano vittime

29 Ottobre 2024_ Recenti scontri tra le forze armate del Myanmar e i gruppi etnici hanno portato a un bilancio di almeno 2500 persone sfollate. Le tensioni sono aumentate in diverse regioni, con un numero crescente di civili coinvolti nei conflitti. Le autorità locali hanno segnalato che le operazioni militari hanno causato gravi danni e perdite tra la popolazione. La situazione rimane critica, con richieste di aiuto umanitario in aumento. La notizia è stata riportata da shannews.org. I gruppi etnici coinvolti, come il TNLA (Arakan Army), sono noti per la loro opposizione al governo centrale e per la lotta per una maggiore autonomia e diritti per le loro comunità.