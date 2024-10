Myanmar: Scontri tra forze armate e gruppi etnici nel Kokang

04 Ottobre 2024_ Nella regione del Kokang, in Myanmar, si sono verificati scontri tra le forze armate e i gruppi etnici, con un bilancio di almeno 13 morti e 20 feriti. Gli scontri sono avvenuti in diverse località, tra cui il villaggio di Guanyin, dove le forze governative hanno attaccato i combattenti etnici. Le tensioni nella regione sono aumentate a causa di conflitti storici e lotte per l'autonomia da parte dei gruppi etnici locali. La situazione rimane critica, con la popolazione civile che continua a subire le conseguenze del conflitto, come riportato da shannews.org. Le autorità locali stanno cercando di gestire l'emergenza umanitaria, mentre le organizzazioni internazionali monitorano la situazione per fornire assistenza. Il Kokang è una regione abitata principalmente da etnie cinesi e ha visto un aumento della violenza negli ultimi anni a causa delle rivalità tra gruppi armati.