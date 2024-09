Myanmar: Scontri tra forze armate e gruppi etnici nel nord del Paese

19 Settembre 2024_ Recenti scontri tra le forze armate del Myanmar e i gruppi etnici, in particolare il RCSS/SSA, hanno portato a un aumento della violenza nella regione settentrionale. Le tensioni sono aumentate a causa di attacchi e controffensive, con segnalazioni di incendi e distruzione di villaggi. I leader del RCSS hanno denunciato l'uso di armi pesanti da parte dell'esercito, sottolineando la gravità della situazione per le comunità locali. La fonte di queste informazioni è shannews.org. Gli scontri nel nord del Myanmar coinvolgono diversi gruppi etnici che lottano per una maggiore autonomia e diritti, in un contesto di conflitto duraturo nel Paese.