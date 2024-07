Myanmar: Scontri tra forze armate e milizie locali nel Kokang

24 Luglio 2024_ Recenti scontri tra le forze armate del Myanmar e le milizie locali nel Kokang hanno portato a un bilancio di almeno 2 morti e diversi feriti. Gli scontri si sono verificati nella regione di Laukkai, dove le tensioni tra le forze governative e i gruppi etnici locali sono in aumento. Le autorità locali hanno denunciato l'uso di armi pesanti da parte delle forze governative, aggravando la situazione già precaria. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la crescente instabilità nella regione del Kokang, abitata principalmente da etnie di origine cinese, come i Kokang, che hanno storicamente cercato maggiore autonomia dal governo centrale. Gli scontri recenti sono un segnale preoccupante della continua violenza e delle difficoltà politiche in Myanmar.