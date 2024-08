Myanmar: Scontri tra forze armate e SSPP causano vittime

07 Agosto 2024_ Recenti scontri tra le forze armate di Myanmar e il gruppo etnico armato SSPP (Shan State Progressive Party) hanno portato a diverse vittime. Gli scontri si sono verificati nella regione di Shan, dove le forze governative hanno attaccato le posizioni del SSPP, causando la morte di almeno quattro soldati e ferendo altri. Il conflitto ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza nella regione, già segnata da tensioni etniche e violenze. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la continua instabilità in Myanmar. La SSPP è un gruppo armato che rappresenta la popolazione Shan, una delle numerose etnie del paese, e lotta per una maggiore autonomia e diritti per il suo popolo.