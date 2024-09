Myanmar: Scontri tra gruppi armati nel nord del Paese causano vittime

29 Settembre 2024_ Recenti scontri tra diversi gruppi armati nel nord del Myanmar hanno portato alla morte di almeno 13 persone e al ferimento di altre 25. Gli scontri hanno coinvolto il gruppo armato MNDAA e le forze di difesa locali, in un contesto di crescente violenza nella regione. Le autorità locali hanno segnalato un aumento delle tensioni e delle operazioni militari, con conseguenti sfollamenti di civili. La notizia è stata riportata da shannews.org. La situazione nel nord del Myanmar è complessa, con diversi gruppi etnici e armati che lottano per l'autonomia e i diritti, rendendo la regione instabile e pericolosa per la popolazione.