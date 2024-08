Myanmar: Scontri tra gruppi armati nel territorio di Pa-O

28 Agosto 2024_ Recenti scontri tra il gruppo armato Pa-O National Liberation Organization (PNLO) e altre forze armate hanno colpito il territorio di Pa-O, causando danni a diverse abitazioni. Gli scontri sono iniziati a causa di un attacco del PNLO, che ha portato a incendi e distruzioni in villaggi come Sanphu e Nanhhu. Nonostante la regione avesse goduto di un periodo di stabilità dal 1994, la situazione attuale ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione locale. La fonte di queste informazioni è moi.gov.mm. Il PNLO è un gruppo armato che ha firmato un accordo di cessate il fuoco e si è impegnato a mantenere la pace nella regione, ma gli eventi recenti mettono in discussione la sua capacità di garantire la sicurezza.