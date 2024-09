Myanmar: Scontri tra KNDF e forze governative causano vittime

06 Settembre 2024_ Recenti scontri tra il gruppo armato KNDF (Karen National Defense Force) e le forze governative in Myanmar hanno portato alla morte di almeno 120 persone. Gli scontri si sono intensificati nella regione di Kayah, dove il KNDF sta cercando di resistere all'offensiva militare del governo. Le violenze hanno suscitato preoccupazione per la crescente instabilità nella regione, già segnata da conflitti etnici e tensioni politiche. La notizia è stata riportata da shannews.org. Il KNDF è un gruppo di difesa etnica che lotta per l'autonomia della popolazione Karen, una delle numerose minoranze etniche in Myanmar, e la situazione attuale evidenzia le sfide persistenti nel paese dopo il colpo di stato del 2021.