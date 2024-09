Myanmar: Scontri tra MNDAA e forze governative nel nord del Paese

10 Settembre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito di Liberazione Nazionale del Myanmar (MNDAA) e le forze governative hanno avuto luogo nel nord del Myanmar, causando un aumento delle tensioni nella regione. Gli scontri, che si sono intensificati negli ultimi due giorni, hanno portato a un numero significativo di vittime e hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei civili. Le autorità locali hanno confermato che le operazioni militari sono in corso per ripristinare l'ordine. La notizia è stata riportata da shannews.org. La MNDAA è un gruppo etnico armato che lotta per l'autonomia della regione di Shan, mentre le forze governative cercano di mantenere il controllo su queste aree strategiche.