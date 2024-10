Myanmar: Scontri tra TNLA e forze governative causano vittime civili

16 Ottobre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito Nazionale di Liberazione Ta'ang (TNLA) e le forze governative in Myanmar hanno portato alla morte di...

16 Ottobre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito Nazionale di Liberazione Ta'ang (TNLA) e le forze governative in Myanmar hanno portato alla morte di almeno dieci civili. Gli scontri si sono verificati nelle località di Mungmit e Mungkot, dove il TNLA ha affermato di aver subito attacchi aerei da parte delle forze governative. La situazione ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei civili nella regione, già colpita da conflitti armati. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la crescente tensione nella zona. Il TNLA è un gruppo etnico armato che lotta per l'autonomia della popolazione Ta'ang, e gli scontri recenti hanno aggravato la crisi umanitaria nella regione.