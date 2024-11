Myanmar: Scontri tra TNLA e forze governative causano vittime

01 Novembre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito Nazionale di Liberazione Ta'ang (TNLA) e le forze governative in Myanmar hanno portato a un bilancio di almeno 13 morti e 500 feriti. Gli scontri si sono verificati in diverse località, tra cui la regione di Shan, dove il TNLA ha intensificato le sue operazioni contro le forze armate. Le autorità locali hanno confermato che i combattimenti sono proseguiti per diverse ore, con un aumento della violenza nella zona. La situazione rimane tesa, con preoccupazioni per la sicurezza dei civili coinvolti. La notizia è stata riportata da shannews.org. Il TNLA è un gruppo etnico armato che lotta per l'autonomia della popolazione Ta'ang, una delle molte etnie presenti in Myanmar.