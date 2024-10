Myanmar: Scontri tra TNLA e forze governative causano vittime

21 Ottobre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito Nazionale di Liberazione Ta'ang (TNLA) e le forze governative in Myanmar hanno portato a un aumento...

21 Ottobre 2024_ Recenti scontri tra l'Esercito Nazionale di Liberazione Ta'ang (TNLA) e le forze governative in Myanmar hanno portato a un aumento delle vittime, con segnalazioni di morti e feriti. Gli scontri si sono intensificati nella regione di Shan, dove il TNLA ha condotto attacchi contro le forze di sicurezza, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità hanno confermato che i combattimenti hanno avuto luogo in diverse località, con un bilancio di almeno 8 morti e numerosi feriti. La situazione rimane tesa, con il TNLA che continua a opporsi al governo centrale birmano. La notizia è riportata da shannews.org. Il TNLA è un gruppo etnico armato che lotta per l'autonomia della minoranza Ta'ang nello stato di Shan, una regione caratterizzata da conflitti etnici e tensioni politiche.