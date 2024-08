Myanmar: Seminario per un turismo sostenibile nelle destinazioni culturali post-pandemia

24 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Unione per gli Hotel e il Turismo, Dr Thet Thet Khine, ha partecipato all'apertura del "Seminario su come rendere il...

24 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Unione per gli Hotel e il Turismo, Dr Thet Thet Khine, ha partecipato all'apertura del "Seminario su come rendere il turismo più sostenibile nelle destinazioni culturali nel periodo post-pandemia" tenutosi presso il Golden Palace Hotel di Bagan. Durante l'evento, sono stati annunciati tre progetti approvati dal Fondo Speciale per la Cooperazione Mekong-Lancang, volti a promuovere la cooperazione regionale nella conservazione dei siti culturali e del patrimonio mondiale. Esperti dei paesi membri della cooperazione hanno condiviso le loro intuizioni sullo sviluppo del turismo sostenibile, affrontando le sfide e le migliori pratiche. La fonte di questa notizia è gnlm.com.mm. Il seminario ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da Cina, Cambogia, Laos, Myanmar e Thailandia, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale per il rilancio del settore turistico.