Myanmar: Si svolge l'8° Vertice della Regione del Grande Mekong a Kunming

7 Novembre 2024_ Si è tenuto l'8° Vertice della Regione del Grande Mekong presso il Centro Convegni di Kunming, in Cina, con la partecipazione del Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing. L'incontro ha visto la presenza di leader e funzionari di vari paesi della regione, tra cui il Primo Ministro cinese Li Qiang e il Primo Ministro cambogiano Hun Manet. Il vertice è stato suddiviso in due sessioni: una riunione separata dei leader e una sessione plenaria. Durante l'evento, i partecipanti hanno discusso di come promuovere lo sviluppo attraverso l'innovazione, evidenziando l'importanza della cooperazione regionale. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Il Vertice del Grande Mekong è un'importante piattaforma di cooperazione economica e politica tra i paesi della regione, che include Myanmar, Cina, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam.