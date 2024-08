Myanmar: Si svolge la terza riunione del comitato per l'organizzazione dei Giochi Nazionali

30 Agosto 2024_ Oggi si è tenuta a Naypyidaw la terza riunione del comitato per l'organizzazione della nona edizione dei Giochi Nazionali, presieduta dal Vice Primo Ministro Soe Win. All'incontro hanno partecipato membri del comitato, ministri dell'Unione e funzionari di vari settori, discutendo l'importanza dello sport come simbolo di una società civile e promotore della salute collettiva. Soe Win ha sottolineato che i Giochi Nazionali possono far emergere atleti di talento in grado di rappresentare il Myanmar a livello internazionale. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. I Giochi Nazionali sono un'importante manifestazione sportiva in Myanmar, che mira a promuovere lo sport e a scoprire nuovi talenti nel paese.