10 Ottobre 2024_ Le autorità di sicurezza del Myanmar hanno smentito le notizie false secondo cui circa 100 sfollati sarebbero stati arrestati a Nyaunglebin, un villaggio nella regione di Mandalay. Queste affermazioni sono state diffuse come parte di una campagna di disinformazione, mentre le forze di sicurezza hanno dichiarato di aver assistito gli sfollati. Secondo un funzionario, i terroristi si sono travestiti da civili per compiere atti violenti, giustificando così le operazioni di pattugliamento delle forze di sicurezza. Le notizie ingannevoli mirano a screditare le forze di sicurezza e a nascondere le azioni violente dei terroristi. La fonte di queste informazioni è gnlm.com.mm. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica e contrastare la disinformazione.