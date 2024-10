Myanmar: SNLD presenta il suo programma politico per il 2024

27 Ottobre 2024_ Il partito Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) ha presentato il suo programma politico per le elezioni del 2024, evidenziando l'importanza della democrazia e della giustizia sociale in Myanmar. Durante un incontro a Shan State, il partito ha sottolineato la necessità di un governo inclusivo e rappresentativo, capace di affrontare le sfide attuali del Paese. Il SNLD ha anche discusso delle problematiche legate ai diritti umani e alla pace, proponendo soluzioni per migliorare la situazione delle minoranze etniche. La notizia è stata riportata da shannews.org. Il SNLD è un partito politico che rappresenta gli interessi della popolazione Shan, una delle numerose etnie presenti in Myanmar, e ha storicamente lottato per una maggiore autonomia e diritti per le minoranze etniche.