Myanmar: Solidarietà per le forze armate e di sicurezza a Magway

04 Agosto 2024_ A Magway, il governo regionale ha organizzato una donazione di cibo per sostenere i membri delle forze armate e di sicurezza impegnati in prima linea. L'evento ha visto la partecipazione di funzionari governativi, membri della comunità e benefattori, che hanno contribuito con generi alimentari e messaggi di incoraggiamento. Tra i prodotti donati ci sono stati cibi pronti, snack e bevande, simbolo di gratitudine per il sacrificio dei soldati. La cerimonia si è svolta presso una scuola locale, con la presenza di alti ufficiali militari e rappresentanti del governo regionale. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questo gesto di solidarietà riflette il sostegno della comunità verso le forze armate, che sono attivamente coinvolte nella difesa della nazione.