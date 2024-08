Myanmar: Sostegno ai cittadini colpiti da disastri naturali in Karen

06 Agosto 2024_ Il Ministro della Cooperazione Sociale, Salvataggio e Ritorno, Dr. Soe Win, insieme al Capo del Governo dello Stato di Karen, U Soe Myint, ha visitato i cittadini colpiti da disastri naturali nella regione. Durante la visita, hanno fornito aiuti materiali e supporto morale, incontrando i residenti temporaneamente sfollati. Sono stati distribuiti riso, olio e altri beni di prima necessità, insieme a donazioni in denaro per sostenere le famiglie in difficoltà. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Le autorità hanno anche sottolineato l'importanza della pulizia e della salute durante il periodo di emergenza, assistendo oltre 6.000 persone in diverse località colpite.