17 Settembre 2024_ Il governo del Myanmar sta promuovendo lo sviluppo del distretto di NyaungU, enfatizzando l'importanza del turismo e della gestione agricola. Il Senior General Min Aung Hlaing ha incontrato funzionari locali per discutere misure di sviluppo, inclusi progetti per migliorare l'approvvigionamento idrico e la manutenzione dei siti culturali. È stata sottolineata la necessità di preservare il patrimonio culturale e di migliorare le infrastrutture per attrarre turisti nella zona di Bagan, famosa per i suoi antichi templi. La fonte di queste informazioni è gnlm.com.mm. Il governo prevede anche di potenziare l'aeroporto di NyaungU per facilitare l'accesso ai visitatori locali e stranieri, contribuendo così alla crescita economica della regione.