Myanmar: Sviluppo della zona industriale di Yadanabon e supporto alle piccole e medie imprese

20 Ottobre 2024_ Durante un incontro con funzionari governativi, sono state discusse le strategie per lo sviluppo della Yadanabon Industrial Zone, con particolare attenzione all'autosufficienza nell'olio commestibile e ai progressi nel settore del cotone. Il Ministro Capo ha fornito aggiornamenti sulle iniziative per aumentare la produzione di colture oleaginose e sviluppare l'industria del cotone, inclusa l'implementazione di macchinari solari per la lavorazione del cotone. Inoltre, sono state esaminate le future strategie per promuovere la crescita delle piccole e medie imprese (MSMEs) e per stabilire zone industriali ben organizzate. Dopo l'incontro, il Ministro dell'Unione ha visitato l'ufficio del Dipartimento di Supervisione e Ispezione Industriale della Regione di Mandalay, dove ha incontrato i dipendenti e distribuito riso e olio. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Il Ministro ha anche ispezionato una scuola di formazione industriale e una fattoria di latte, sottolineando l'importanza del supporto tecnico per il successo delle iniziative locali.