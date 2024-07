Myanmar: Sviluppo delle infrastrutture nei villaggi di Bagan e Nyaung-U

25 Luglio 2024_ Il Ministero dello Sviluppo Rurale e della Pianificazione ha avviato lavori di ristrutturazione delle strade nei villaggi di Bagan e Nyaung-U, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e promuovere il turismo. Durante una visita ai villaggi, sono stati esaminati i progressi dei lavori e le necessità locali, con particolare attenzione alla qualità delle strade e delle infrastrutture. I progetti includono la costruzione di strade in cemento e la manutenzione delle vie di accesso, per facilitare il trasporto e il commercio nella regione. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Questi sforzi mirano a valorizzare il patrimonio culturale di Bagan, noto per i suoi templi storici, e a migliorare la qualità della vita degli abitanti locali.