Myanmar: Thailandia propone nuovo piano per la pace durante il vertice ASEAN

10 Ottobre 2024_ Durante il vertice ASEAN tenutosi a Vientiane, Laos, la Thailandia ha presentato un nuovo piano per affrontare la crisi in Myanmar. Nonostante alcuni progressi nei tentativi di pace, il governo thailandese ha sottolineato la necessità di un approccio politico per risolvere le crescenti tensioni nel paese. La Thailandia ha invitato i gruppi etnici armati e le forze di opposizione a partecipare a negoziati, mentre si prepara a ospitare un incontro di dialogo tra i dieci membri dell'ASEAN a dicembre. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. La situazione in Myanmar è complessa, con il governo militare che ha preso il potere nel 2021 e ha affrontato resistenza da parte di vari gruppi, inclusi i gruppi etnici e le forze di difesa popolare.