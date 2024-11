Myanmar: UNICEF denuncia la crisi dei bambini in un contesto di conflitto armato

04 Novembre 2024_ UNICEF ha lanciato un allerta sulla situazione critica dei bambini in Myanmar, dove oltre 3 milioni di persone sono sfollate a causa del conflitto armato e dell'instabilità politica. Circa il 40% di questi sfollati sono bambini, che affrontano gravi minacce alla loro sicurezza e al loro futuro, inclusi l'accesso limitato a servizi essenziali come salute e istruzione. La situazione è aggravata dalla crescente violenza e dalla mancanza di protezione, con un aumento dei casi di sfruttamento e violenza nei confronti dei minori. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. UNICEF sottolinea l'urgenza di interventi per garantire la protezione e il benessere dei bambini, che sono tra le vittime più vulnerabili del conflitto in corso.