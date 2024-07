Myanmar: Visita del Ministro degli Affari di Confine a Dagon e Hlaing

12 Luglio 2024_ Il Ministro degli Affari di Confine, il Vice Generale Tun Tun Naung, ha visitato questa mattina la Scuola Centrale di Formazione a Dagon Myothit (Nord). Durante la visita, il Ministro ha esaminato i preparativi per i corsi organizzati in collaborazione con la Japan Myanmar Association (JMA) e ha ispezionato le strutture scolastiche e agricole. Successivamente, il Ministro e il suo team si sono recati alla filiale della Scuola Centrale di Formazione a Hlaing, Yangon, per valutare l'espansione dei corsi. Nel pomeriggio, la delegazione ha visitato la Zona Speciale Agricola (3) a Nyaung Hnitpin per ispezionare gli stagni di acquacoltura e le attività di allevamento di pollame. Lo riporta mdn.gov.mm. La visita ha evidenziato l'importanza della preparazione e del miglioramento delle infrastrutture educative e agricole nel paese.