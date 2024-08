Myanmar: Visita del Ministro dei Trasporti al Porto Internazionale di Thilawa

11 Agosto 2024_ Il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, il Generale Maggiore Myat Htun Oo, ha visitato questa mattina il Porto Internazionale di Thilawa, situato nella regione di Yangon, per esaminare le operazioni portuali e le strutture ad esso collegate. Durante la visita, il Ministro ha sottolineato l'importanza del commercio marittimo per lo sviluppo economico del paese e ha discusso con i funzionari portuali le strategie per migliorare l'efficienza delle operazioni. Inoltre, ha incontrato rappresentanti delle aziende private che operano nei porti, evidenziando la necessità di una cooperazione tra il settore pubblico e privato per affrontare le sfide del commercio internazionale. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Il Porto Internazionale di Thilawa è un importante snodo commerciale per il Myanmar, facilitando il traffico marittimo e contribuendo alla crescita economica della nazione.