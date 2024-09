Myanmar: Visita del Ministro dell'Interno in Karen per supportare le vittime delle inondazioni

21 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Interno del Myanmar, il Generale di Divisione Yar Pyae, ha visitato la città di Mawlamyine, nello stato di Mon, per incontrare i funzionari locali e fornire supporto alle persone colpite dalle recenti inondazioni. Durante la sua visita, ha anche partecipato a una riunione per coordinare le operazioni di soccorso e assistenza per le vittime degli eventi alluvionali, in particolare nei campi temporanei di sfollati nel distretto di Hpa-An, nello stato di Karen. Il Ministro ha distribuito aiuti, tra cui cibo e beni di prima necessità, per sostenere le famiglie colpite. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. La visita del Ministro sottolinea l'impegno del governo nel fornire assistenza alle comunità vulnerabili e nel coordinare gli sforzi di soccorso in risposta alle calamità naturali.