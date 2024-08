Myanmar: Visita del Vice Ministro dell'Istruzione alle scuole di Yangon

17 Agosto 2024_ Il Vice Ministro dell'Istruzione, Dr. Zaw Myint, ha visitato una scuola secondaria di base nel distretto di Kamayut a Yangon, dove ha osservato gli studenti impegnati in attività di apprendimento pratico. Durante la visita, ha esaminato le aule e la biblioteca, sottolineando l'importanza della cultura della lettura per lo sviluppo degli studenti. Successivamente, ha incontrato i dirigenti dell'Università di Yangon per discutere l'implementazione di corsi di istruzione a distanza in 42 università del paese. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Il Vice Ministro ha anche evidenziato la necessità di migliorare l'accesso all'istruzione e la qualità dei servizi nelle scuole private in Myanmar.