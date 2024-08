Pakistan: Abbasi e Ismail lanciano Awaam Pakistan e criticano il governo attuale

12 Agosto 2024_ Shahid Khaqan Abbasi e Miftah Ismail, ex membri del Pakistan Muslim League-Nawaz, hanno lanciato una nuova formazione politica chiamata Awaam Pakistan, sottolineando l'importanza di rispettare la Costituzione per superare la crisi attuale del Paese. Durante l'evento di presentazione del documento di visione del partito, Abbasi ha criticato il governo per la sua incapacità di affrontare i problemi urgenti della popolazione, come l'istruzione e i diritti umani. Ismail ha evidenziato il divario tra ricchi e poveri, chiedendo riforme sistemiche per garantire una distribuzione equa delle risorse. La notizia è riportata da brecorder.com. Abbasi ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla corruzione e alla cattura delle risorse da parte delle élite, mentre Ismail ha proposto una governance locale più efficace per rispondere meglio alle esigenze della popolazione.