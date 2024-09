Pakistan: Accesa disputa verbale tra delegazioni pakistana e indiana all'ONU

29 Settembre 2024_ Le delegazioni pakistana e indiana hanno ingaggiato un acceso scambio di accuse durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a seguito del discorso del Primo Ministro Shehbaz Sharif. Il Ministro degli Esteri pakistano, Bilawal Bhutto Zardari, ha accusato l'India di sponsorizzare il terrorismo in Pakistan e di violare i diritti umani in Kashmir. In risposta, il Ministro degli Affari Esteri indiano, S. Jaishankar, ha respinto le accuse e ha accusato il Pakistan di ospitare terroristi. La discussione ha messo in evidenza le recenti violenze in Kashmir e la necessità di un intervento internazionale, come riportato da Pakistan Today. Questo scambio di parole ha rappresentato uno dei momenti salienti della sessione dell'UNGA, evidenziando le tensioni persistenti tra i due paesi, entrambi dotati di un lungo e complesso conflitto territoriale.