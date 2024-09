Pakistan: Accese discussioni in Parlamento tra opposizione e governo

15 Settembre 2024_ Durante un acceso dibattito in Parlamento, il leader dell'opposizione Omar Ayub ha criticato la recente retorica di Bilawal Bhutto, suggerendo che fosse stata influenzata dalla leadership militare. Ayub ha anche affermato che il fondatore del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Imran Khan, tornerà in Parlamento, mentre ha respinto le affermazioni di Bhutto riguardo al suo leader. Il presidente del PTI, Barrister Gohar, ha avvertito che il giorno in cui Khan chiederà ai suoi sostenitori di scendere in strada, la situazione potrebbe cambiare drasticamente. La fonte di queste informazioni è dawnnews.tv. Il dibattito riflette le tensioni politiche in corso in Pakistan, con il governo e l'opposizione che si accusano reciprocamente di destabilizzare il paese.