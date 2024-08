Pakistan: Accesso a internet in miglioramento dopo mesi di interruzioni

17 Agosto 2024_ In Pakistan, si registrano segnali di normalizzazione nell'accesso ai social media, suggerendo che il governo ha concluso le sue recenti modifiche alla rete. Il Ministro IT, Shaza Fatima, ha confermato un aggiornamento vago di un 'sistema di gestione web', mentre il settore freelance lamenta una riduzione del 30% del business a causa di connessioni lente. Le interruzioni di internet hanno portato a perdite stimate di 300 milioni di dollari, contrastando con le politiche governative per sviluppare le esportazioni IT. La Pakistan Software Houses Association ha espresso preoccupazione per la situazione, che potrebbe spingere i professionisti a cercare opportunità all'estero, come riportato da dailytimes.com.pk. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di un equilibrio tra sicurezza digitale e interessi economici nazionali.