Pakistan: Accordi commerciali tra Pakistan e Malaysia per rafforzare i legami economici

04 Ottobre 2024_ Le comunità imprenditoriali di Pakistan e Malaysia hanno firmato quattro Memorandum of Understandings (MoUs) per promuovere le relazioni commerciali tra i due paesi. Tra gli accordi, Fauji Meat Limited e NSK hanno siglato una lettera di intenti per una partnership nella distribuzione di carne, mentre il Gobi VC Investment Fund ha impegnato 300.000 dollari per sostenere startup pakistane. Inoltre, SNA Equity ha investito 5 milioni di dollari in Gamalux Pakistan, con l'obiettivo di raggiungere un investimento totale di 15 milioni di dollari entro il 2026. Questi accordi rappresentano un passo significativo verso il rafforzamento delle relazioni commerciali tra Pakistan e Malaysia, come riportato da Pakistan Today. La Malaysia è un paese del sud-est asiatico noto per la sua economia in crescita e per le sue relazioni commerciali con il Pakistan, che è un importante partner commerciale nella regione.