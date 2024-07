Pakistan: Accordi di cooperazione con l'Azerbaigian per investimenti da 2 miliardi di dollari

12 Luglio 2024_ Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha annunciato che Pakistan e Azerbaigian intendono investire 2 miliardi di dollari in vari settori di interesse comune. Durante una conferenza stampa congiunta a Islamabad, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che le squadre dei due paesi discuteranno ulteriormente l'investimento. I due leader hanno firmato 15 accordi e memorandum d'intesa per la cooperazione in diversi campi, tra cui commercio, energia e difesa. Aliyev ha ricevuto un'accoglienza calorosa al suo arrivo in Pakistan per una visita ufficiale di due giorni. Lo riporta Pakistan Today. I due paesi hanno anche discusso di aumentare il volume del commercio bilaterale e di collaborare su progetti infrastrutturali e industriali.