Pakistan: Accordo con il FMI per un salvataggio da oltre 6 miliardi di dollari

4 Luglio 2024_ Il Pakistan punta a concludere un accordo a livello di staff con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per un salvataggio di oltre 6 miliardi di dollari entro questo mese, dopo aver soddisfatto tutte le richieste del prestatore nel suo bilancio annuale. Il governo di coalizione guidato dalla Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) ha fissato obiettivi di entrate ambiziosi nel bilancio per ottenere l'approvazione del FMI per un prestito e prevenire un altro collasso economico, nonostante la crescente rabbia interna per le nuove misure fiscali. Il bilancio ha aumentato le tasse sulla classe salariata, ha incluso gli esportatori nel regime fiscale normale, ha aumentato la tassa sul petrolio a 70 rupie e ha imposto nuove tasse sul settore immobiliare, tra le altre misure. Il Ministro di Stato per le Finanze, le Entrate e l'Energia, Ali Pervaiz Malik, ha dichiarato che sperano di concludere il processo con il FMI nelle prossime tre o quattro settimane. Lo riporta dailytimes.com.pk. L'accordo è visto come essenziale per la stabilità macroeconomica del paese, nonostante le riforme fiscali siano considerate gravose per l'economia locale.