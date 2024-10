Pakistan: Accordo tra PPP e JUI-F per emendamenti costituzionali

15 Ottobre 2024_ Il Pakistan People's Party (PPP) e la Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) hanno raggiunto un accordo su un progetto di emendamenti costituzionali durante una conferenza stampa a Karachi. I leader delle due forze politiche, Bilawal Bhutto Zardari e Maulana Fazlur Rehman, hanno sottolineato l'importanza della cooperazione per ottenere un consenso più ampio, coinvolgendo anche il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). Bilawal ha confermato che ci saranno ulteriori consultazioni con la leadership del Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) per cercare un'approvazione unanime. La notizia è stata riportata da Pakistan Today. L'incontro tra Rehman e Nawaz Sharif è previsto per domani, con decisioni chiave attese riguardo al processo di emendamento.