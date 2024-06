Pakistan: Accuse di discriminazione contro il governo PPP a Karachi

27 Giugno 2024_ L'opposizione ha accusato il governo del Partito Popolare Pakistano (PPP) di discriminazione nei confronti di Karachi, mentre il governo ha difeso i suoi progetti di sviluppo nella provincia. Ali Khurshidi, leader dell'opposizione, ha criticato il governo per non aver mai richiesto proposte di bilancio dall'opposizione e per non aver avviato il progetto idrico K4. Muhammad Shabbir Qureshi del PTI ha denunciato le affermazioni irrealistiche del governo sui settori della salute e dell'istruzione. Il Ministro dell'Informazione del Sindh, Sharjeel Inam Memon, ha esortato alla cooperazione per risolvere i problemi pubblici e ha annunciato iniziative come i test antidroga per gli studenti. Lo riporta brecorder.com. Il governo ha anche evidenziato progetti di trasporto e miglioramenti infrastrutturali per Karachi.