06 Ottobre 2024_ Il Ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi ha accusato il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di tentare di sabotare il prossimo summit dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO). Naqvi ha dichiarato che il governo non permetterà che tali piani abbiano successo, sottolineando l'importanza dell'evento per il paese. Il summit della SCO è un'importante piattaforma di cooperazione regionale che coinvolge diversi paesi dell'Asia e dell'Europa. Le tensioni politiche in Pakistan continuano a influenzare la stabilità del paese, come riportato da Pakistan Today. Il PTI è un partito politico fondato da Imran Khan, ex Primo Ministro, e ha avuto un ruolo significativo nella politica pakistana negli ultimi anni.