23 Settembre 2024_ Il Ministro per la Pianificazione e lo Sviluppo Ahsan Iqbal ha dichiarato che la lobby ebraica sta cercando di imporre nuovamente Imran Khan, fondatore del PTI, al paese. Iqbal ha fatto queste affermazioni in risposta a un articolo del Jerusalem Post, che suggeriva che Khan, nonostante la sua retorica contro Israele, desiderasse migliorare le relazioni diplomatiche. Il ministro ha anche sottolineato che i media israeliani stanno sostenendo Khan come parte di uno sforzo internazionale per cambiare la leadership in Pakistan. La fonte di queste informazioni è thenews.com.pk. Iqbal ha inoltre criticato Khan per aver sabotato il progresso economico del paese e per aver fomentato divisioni politiche, mentre il governo PMLN continua a rifiutare il riconoscimento di Israele come stato.