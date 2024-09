Pakistan: Ahsan Iqbal annuncia un piano economico per il rilancio del Paese

31 Agosto 2024_ Il Ministro Federale per la Pianificazione, Sviluppo e Iniziative Speciali, Ahsan Iqbal, ha dichiarato che il Pakistan cerca commercio e non prestiti da Cina e Arabia Saudita, sottolineando il supporto incondizionato di questi Paesi. Durante una conferenza stampa a Lahore, ha affermato che un piano quinquennale per il rilancio dell'economia sarà annunciato dal Primo Ministro Shehbaz Sharif, affrontando questioni come la crisi energetica e l'evasione fiscale. Iqbal ha anche avvertito che la stabilità è fondamentale per attrarre investimenti e ha invitato i partiti di opposizione a collaborare per risolvere le problematiche economiche. La notizia è riportata da brecorder.com. Il Pakistan sta affrontando sfide significative, tra cui l'inflazione crescente e le carenze energetiche, mentre cerca di stabilizzare la sua economia.