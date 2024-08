Pakistan: Allerta in corso per inondazioni in Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan

20 Agosto 2024_ La National Disaster Management Authority (NDMA) ha emesso aggiornamenti sull'emergenza monsonica per Khyber Pakhtunkhwa (KP), Gilgit Baltistan (GB) e Azad Jammu e Kashmir (AJK) a causa di forti piogge che hanno causato inondazioni. Le precipitazioni intense degli ultimi giorni sono previste in aumento a causa dell'innalzamento delle temperature, con conseguenti rischi di ulteriori allagamenti. La NDMA ha esortato la popolazione a rimanere vigile e a prendere le necessarie precauzioni, mentre il numero delle vittime in Balochistan è salito a 18 e oltre 19.000 abitazioni sono state danneggiate. La NDMA sta monitorando attentamente la situazione e coordinando le risposte con le autorità provinciali. La fonte di queste informazioni è Pakistan Today, che sottolinea l'importanza di rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche e sull'uso dell'app mobile della NDMA per le allerte.