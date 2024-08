Pakistan: Allerta per tempesta ciclonica nel mare Arabico settentrionale

30 Agosto 2024_ La città di Karachi è in allerta per una potenziale tempesta ciclonica che si sta formando nel mare Arabico settentrionale, mentre la...

30 Agosto 2024_ La città di Karachi è in allerta per una potenziale tempesta ciclonica che si sta formando nel mare Arabico settentrionale, mentre la metropoli sta già affrontando forti piogge monsoniche. Il governo locale ha ricevuto critiche per la gestione delle emergenze, con il sindaco Murtaza Wahab sotto accusa per la sua performance. Il Chief Minister della provincia di Sindh, Syed Murad Ali Shah, ha ordinato a tutti i dipartimenti di prepararsi per affrontare eventuali situazioni di emergenza. Le autorità locali sono state istruite a monitorare la situazione e a garantire che i piani di emergenza siano attuati. La notizia è riportata da dawn.com. Karachi, una delle città più grandi del Pakistan, è spesso colpita da inondazioni durante la stagione monsonica, evidenziando le sfide infrastrutturali della città.