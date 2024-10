Pakistan: Allerta smog a Lahore, livelli di inquinamento pericolosi

29 Ottobre 2024_ Il governo del Punjab ha emesso un'allerta di emergenza per Lahore a causa di livelli allarmanti di smog che hanno raggiunto livelli 'pericolosi'. La qualità dell'aria nella capitale provinciale ha superato un indice di qualità dell'aria (AQI) di 400, considerato estremamente dannoso per la salute, specialmente per bambini e anziani. Le autorità hanno chiesto la cooperazione dei cittadini per affrontare la crisi ambientale, mentre le scuole hanno modificato gli orari e sono state vietate le attività all'aperto. La notizia è riportata da Pakistan Today. I funzionari avvertono che senza piogge imminenti, anche altre città del Punjab potrebbero affrontare situazioni simili.