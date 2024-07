Pakistan: Alpinisti italiani e pakistani insieme per scalare il K2

1 Luglio 2024_ Un team di alpinisti, composto da quattro italiani e quattro pakistani, ha raggiunto il campo base di Concordia, situato a 14.409 piedi di altitudine, durante la loro spedizione per scalare il K2. Dopo aver raggiunto Concordia, il gruppo ha preso una pausa per riposarsi, ballare e tagliare una torta. La spedizione include alpinisti di fama internazionale, con l'obiettivo di conquistare una delle vette più alte e pericolose del mondo. La presenza di alpinisti italiani sottolinea la collaborazione internazionale e l'importanza dell'Italia nel mondo dell'alpinismo. Lo riporta geo.tv. Questa impresa mette in luce la bellezza e le sfide delle montagne pakistane, attirando l'attenzione globale.