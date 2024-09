Pakistan: Ambasciata pakistana a Roma creerebbe ostacoli per studenti in cerca di borse di studio in Italia

05 Settembre 2024_ L'ambasciata pakistana a Roma ha annunciato che non attesterà i documenti necessari per le borse di studio agli studenti che si trovano ancora in Pakistan, creando notevoli difficoltà per coloro che desiderano studiare in Italia. Solo gli studenti già presenti in Italia potranno presentare i loro documenti di persona, il che ha generato preoccupazione tra i candidati che attendono i visti. Le università italiane richiedono l'attestazione dei documenti da parte dell'ambasciata per accettare le domande di borsa di studio, e senza di essa, molti studenti rischiano di perdere opportunità educative. La notizia è stata riportata da pakistantoday.com.pk, evidenziando la necessità di un intervento da parte delle autorità pakistane per facilitare l'accesso all'istruzione superiore in Italia per i giovani studenti.