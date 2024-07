Pakistan: Amin Gulgee, l'artista che ha unito tradizione e modernità tra Lahore e Milano

30 Luglio 2024_ Amin Gulgee, un artista pakistano di fama internazionale, ha intrapreso un percorso artistico inaspettato, passando da economista a scultore celebrato. La sua formazione presso Yale, dove ha scoperto la sua passione per la storia dell'arte, ha portato alla creazione della Amin Gulgee Gallery a Karachi, un centro per l'arte contemporanea. Le sue opere, che riflettono influenze sufi e islamiche, sono state esposte in prestigiose gallerie, tra cui la Galleria d'Arte Moderna di Milano e il Museo di Arte Contemporanea di Roma. La notizia è riportata da thenews.com.pk, evidenziando il legame tra l'arte pakistana e le istituzioni culturali italiane. Gulgee continua a promuovere il talento artistico in Pakistan, contribuendo a un dialogo culturale globale.