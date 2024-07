Pakistan: Annunciata operazione contro 'mafia politica illegale'

23 Luglio 2024_ Il Direttore Generale delle Relazioni Pubbliche Inter-Servizi (ISPR), il Tenente Generale Ahmed Owais, ha annunciato una massiccia operazione contro una 'mafia politica illegale' che compromette l'attuale operazione antiterrorismo. Durante una conferenza stampa a Rawalpindi, ha sottolineato che l'operazione non mira a nessun gruppo politico specifico, ma a rafforzare gli sforzi contro la minaccia in corso. Ha rivelato che nel corso dell'anno sono state condotte 22.410 operazioni basate su intelligence, neutralizzando oltre 17.212 militanti. Ha anche menzionato le possibili ripercussioni della campagna governativa Azm-e-Istekham (Risoluzione per la Stabilità). Lo riporta Pakistan Today. Il Tenente Generale Sharif ha concluso sottolineando l'importanza del supporto pubblico per rafforzare il Piano d'Azione Nazionale.