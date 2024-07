Pakistan: Annunciato periodo di incentivi per i consumatori di elettricità

10 Luglio 2024_ Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha annunciato un periodo di incentivi di tre mesi per i consumatori di elettricità più vulnerabili, a partire dal 20 del prossimo mese. Durante una conferenza stampa a Islamabad, Sharif ha dichiarato che il 94% dei consumatori domestici beneficerà di una riduzione dei costi dell'elettricità di Rs4.7 per unità, se il consumo rimane sotto i 200 unità. Il governo ha stanziato Rs50 miliardi dal budget di sviluppo per finanziare questo pacchetto di incentivi, con l'approvazione del Fondo Monetario Internazionale (IMF). Sharif ha anche menzionato iniziative per promuovere l'energia sostenibile e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Lo riporta Pakistan Today. Il pacchetto mira a sostenere le famiglie durante le difficoltà economiche, inclusa l'inflazione e le carenze energetiche.